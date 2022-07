Van zwarte pasta met scampi tot ossobuco: nieuw Italiaans restaurant geopend in Drongen

GentOp een boogscheut van de kerk van Drongen is net een nieuw restaurant geopend: Da Mario. Miceli Mario (44) serveert er Italiaanse klassiekers: van pizza Napolitana tot ravioli met truffel. Zonder twijfel om van te smullen: Miceli runt al 26 jaar een succesvol Italiaans restaurant in Deinze.

Opgelet voor wie de kaart openslaat in Da Mario: de kans is groot dat je meteen begint te watertanden. Zo zijn er bruschetta, carpaccio, lookbroodjes en garnaalkroketten om mee te starten, pasta, vis, vlees en meer dan dertig soorten pizza. “Typisch Siciliaanse gerechten”, glundert Miceli. “De pasta maken we dagvers, de pizza is artisanaal.”

Wie graag pasta eet kan onder meer voor zwarte linguini met scampi, pappardelle met zalm of ravioli met truffel gaan. Bij de vis vind je gamba’s, zalm, zeebaars, dorade en tong. Voor de vleeseters is er escalope, steak en Ossobuco. Heb je nog plek over, probeer dan zeker de panna cotta, tiramisu, cannoli of cassata (cake met gezoete ricotta, marsepein en gekonfijte vruchten).

Wie haast heeft, kan op voorhand bellen en afhalen. Wie meer tijd heeft, kan ter plekke genieten - rond de centrale bar staan enkele tafels. Aan de muur blinkt een tekening van Miceli zijn twee kinderen: Lara en Mattia. “Zij zijn het uitgangsbord van het restaurant”, zegt Miceli trots. “In Deinze is dat ook zo.” Miceli runt daar al 26 jaar een ander Italiaans restaurant: Taormina. Waarom hij voor Drongen koos voor een tweede restaurant? “Omdat de Gentse deelgemeente nog geen volwaardig Italiaans restaurant had. Plus, ik woon hier vlakbij: in Bachte-Maria-Leerne, tussen Deinze en Drongen in.”

Da Mario, Abijdmolenstraat 46, 9031 Drongen. Elke dag open van 11.30 tot 14 uur en van 17. 30 tot 22 uur. Op vrijdag en zaterdag tot 23 uur. Bestellen kan door te bellen naar 09 245 33 63.

