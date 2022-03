Van Volvo tot Lourdes: vierdelige podcast vertelt verhaal van Oostakker

Podcasts. Het lijkt alsof de jongste tijd iedereen er wel eentje wil. Dat is bij de Stad Gent niet anders. Cultuurschepen Sami Souguir (Open VLD) kwam afgelopen weekend met een podcast over Oostakker op de proppen. “In andere deelgemeenten (denk maar aan Wondelgem of Mariakerke, nvdr.) bestaan er erfgoedwandelingen. Maar Oostakker beslaat zo’n tien vierkante kilometer. Een wandeling zou daar meteen een trektocht worden.”

De nieuwe vierdelige podcastreeks ‘Half uurtje Oostakker’ vertelt het verhaal van de Gentse deelgemeente en belicht er enkele interessante erfgoedverhalen uit. De reeks staat stil bij enkele bijzondere plekken in Oostakker: het Executieoord, Lourdes, de herdenkingssteen ‘pioniers van het Afrikaansch beschavingswerk’ en Volvo. De eerste podcast over het Executieoord is al te beluisteren, op 6 maart komt daar de tweede podcast bij over Lourdes. De andere twee podcasts volgen later.