Van Twinkies tot Pop Tarts: bijzondere snoepwinkel geopend in Gent met Amerikaanse snacks en schepsnoep

“Er zijn maar weinig snoepwinkels meer, maar is nog altijd veel vraag naar snoep”, vertelt Yannick Keeble. Jarenlang heeft hij een hondenkennel open gehouden in het Antwerpse, waarvoor hijwel zes tot zeven keer per jaar naar de Verenigde Staten reisde. “Daar heb ik de typische Amerikaanse snacks leren kennen.” Dat verklaart de rekken vol Cheetos, Twinkies, Pop Tarts en andere typische Amerikaanse snacks die we hier enkel kennen van Amerikaanse films en series.

Keeble besloot ze naar Vlaanderen te brengen. Twee jaar geleden opende hij een snoepwinkel in Brasschaat met zijn vriendin Esther Willems en Kim Cauwenbergh. Een jaar later opende het trio al een tweede vestiging in Hasselt, en begin dit jaar kregen ook Lier en Antwerpen een eigen Sugar and Sweets. De nieuwe winkel in Gent is de vijfde in de rij. “Bij de start hebben we gezegd dat we 10 winkels op 5 jaar wilden openen. Met 5 winkels op 2 jaar tijd zijn we goed op weg”, glundert Yannick.

Volledig scherm Typische Amerikaanse snoepjes, maar ook ontbijtgranen en andere snacks bij Sugar and Sweets in de Koestraat. © Jill Dhondt

De winkel in Gent is net zoals de andere vestigingen opgedeeld in twee delen: langs de ene kant vind je allerlei Amerikaanse snacks – van Sour Patch tot Churros ontbijtgranen – maar ook drankjes. Zo staan er meer dan 65 soorten Monster en Mnt dew – pikante frisdrank – in de rekken. Aan de andere kant vind je een wand vol schepsnoep. “Daar is Sugar and Sweets mee begonnen”, vertelt Kim. “Een half jaar voor de winkels, zijn we een webshop gestart waar je nog steeds meer dan 200 soorten schepsnoep kan bestellen. Zowel online als in de winkel kan je zelf jouw zakje samenstellen.”

Sugar and Sweets, Koestraat 27, 9000 Gent. Elke dag open van 10 tot 18 uur. Op zondag vanaf 12 uur.

