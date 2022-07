Van toverstokken tot 3D-puzzels van Zweinstein: tweede Harry Potterwinkel geopend in Gent

Gent Wel degelijk een verband tussen aanranding 14-jarig meisje en zelfdoding: zaak van zedenfei­ten op Westerbe­graaf­plaats mogelijk naar assisen

De zaak rond de zedenfeiten op de Westerbegraafplaats in Gent in mei 2021, waarbij het 14-jarige slachtoffer na de feiten uit het leven stapte, moet voor een hof van assisen behandeld worden omdat er een causaal verband is tussen de aanranding en de zelfdoding. Dat oordeelt de Gentse correctionele rechtbank, die zich onbevoegd verklaarde om uitspraak te doen over de twee meerderjarige beklaagden. De verdediging laat alvast weten dat ze in beroep gaat tegen het vonnis.

30 juni