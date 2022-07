Van toverstokken tot 3D-puzzels van Zweinstein: tweede Harry Potter winkel geopend in Gent

GentFans van Harry Potter kunnen vanaf nu in twee winkels terecht in Gent. In oktober ging The Wizard Store open in de Onderstraat, en aan de andere kant van de torens is Magic’Alley pas geopend. Gevuld met toverstokken, pluchen monsterboeken en zoveel meer. Een hemel voor Harry Potter fans.

“Gent is groot genoeg voor twee Harry Potter-winkels”, glundert Justine Duchatelet, zelf een grote Harry Potter fan, maar ook winkelmanager van Magic’Alley – dat je kan lezen als ‘magische doorgang’, maar ook als ‘magisch’. “Deze winkel is een uitbreiding van Le Reliquaire, een Harry Potter winkel dat al 10 jaar in Luik zit. Ik kom daar zelf al van in het begin waardoor ik de eigenaars goed ken. Zij wilden al jaren een winkel openen in Gent.”

Waarom in Gent en niet in Brussel of Antwerpen? “Omdat Gent een prachtige, middeleeuwse, magische stad is, wat volledig past bij Harry Potter. Er komen ook veel toeristen.” In de winkel vind je alles wat je Harry Potter of Fantastic Beasts hartje begeert: toverstokken, notitieboekjes, sleutelhangers, juwelen, drinkflessen, mantels, sjaals, puzzels - waaronder 3D-puzzels van Zweinstein en de Wegisweg - en zoveel meer. “Voor elk budget wat wils”, verzekert Justine ons.

Daarnaast vind je ook rugzakken en portefeuilles van Loungefly in de rekken. Met figuren van Disney, Marvel, Star Wars en andere franchises. “We zorgen bewust voor een ander aanbod dan de andere Harry Potter winkel in Gent. Plus, er zijn meer dan genoeg Harry Potter fans en dus genoeg klanten voor beide.”

