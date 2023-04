Van stoere urban dance tot rommelmarkt en luxueus ontbijt: onze vijf tips voor het paasweekend in de regio Gent

Net verplicht vertrokken in Nieuw Gent, nu al gesigna­leerd in ander sociaal blok: “Krijgen krakers hulp van hulpverle­ners of activisten?”

In de sociale blokken in de Aloïs Joosstraat is sinds een tweetal weken het aantal krakers stevig toegenomen. Niet toevallig, want rond die tijd moest dezelfde groep een ander gebouw in Nieuw Gent verlaten op bevel van de vrederechter. Marc Heughebaert, voorzitter van Thuispunt Gent, heeft de buik vol van het kat-en-muisspel. “We vermoeden dat ze hulp krijgen van hulpverleners of activisten", verklaart hij.