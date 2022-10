Van silent disco tot struinen in de tuin: onze 5 tips voor een herfstig weekend in Gent

Triatlon Gentse triatlon­club 3Kant stuurt vier atleten naar het WK Ironman in Hawaï: “Finishen is een uitdaging”

Morgen gaat het WK Ironman van start in Hawaï. Voor het eerst in de geschiedenis wordt de wedstrijd opgesplitst over twee wedstrijddagen. De vrouwen en een paar mannencategorieën beginnen donderdag al aan hun uitdaging. Aanstaande zaterdag is het dan de beurt aan het merendeel van de mannen. Het Gentse triatlonteam 3Kant stuurt dit jaar maar liefst vier atleten naar de andere kant van de wereld. In totaal komen er 164 landgenoten aan de start op het WK.

