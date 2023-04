Van reptielen tot tweedehands mode: 7 zomerkampen in de regio Gent waarvoor je je kind nu al kan inschrijven

Hockey Stevige ontgooche­ling voor vrouwen van Gantoise in Europa: “Niet getoond wat we kunnen”

In een ijzige kou in het Amstelveense Wagener Stadion hebben de dames van landskampioen Gantoise hun afspraak met Europa gemist. In kwartfinale werd het een 0-3-nederlaag tegen Club Campo de Madrid. Het beste Belgische vrouwenteam bleef ver onder hun gebruikelijke niveau. “En dat is moeilijk te verklaren”, aldus Marie Lanckneus.