Van Patersholfeesten tot een beiaardconcert: onze vijf tips voor het weekend van 13 en 14 augustus in Gent

Gent Padelclub Flanders Expo krijgt vorm. Opening op 9 september

Mochten we in het najaar nog eens naar Flanders Expo moeten voor een vaccin, dan zal alvast de parking er tegen dan helemaal anders uitzien. Want naast het parkeerterrein staat nu een enorme tent, waar padelvelden in komen. Garrincha plant de opening op 9 september.

11 augustus