Van ontploft bushokje tot vuurzee op parking: op deze plaatsen trapten vandalen 2022 af met “levensgevaarlijke" vuurwerkbommen

Nog een tik baldadiger werd het in Essen. Daar stak een groep van een 40-tal - hoofdzakelijk Nederlandse - jongeren twee vuurwerkbommen aan op kruispunten, met enorme knallen én een vuurzee als gevolg. De politie is volop met een onderzoek bezig en enkele verdachten zijn al geïdentificeerd. “Wat hier gebeurd is, is niet meer gewoon wat vuurwerk afsteken. Dit is puur crimineel gedrag én levensgevaarlijk. We onderzoeken nog wat er precies is afgestoken, maar we laten het hier zeker niet bij”, klonk het bij een boze burgemeester Gaston Van Tichelt (CD&V).