Van nul naar allez roulez op 6 uur op de Vrijdagmarkt: “Ja, het steekt op 5 centimeter”

Puzzelen voor gevorderden

De kermisattracties, trailers, kassa’s, snackkramen en elektriciteitscabines worden naadloos in elkaar geduwd, ze staan dan ook al enkele dagen op nummer, 47 in totaal, te wachten aan de Wiedauwkaai. De vaste wachtplek van de foorkramers, de Koopvaardijlaan, ligt namelijk open. “We beginnen ter hoogte van de socialistische mutualiteit en vullen dan van rechts naar links aan”. Geen eenvoudige kwestie: alle attracties komen met wagens, aanhangwagens en dergelijke en daar is géén plaats voor voorzien. Het is dus een duwen en trekken geblazen. Grote attracties moeten ook ‘uitgeplooid’ worden, hou in de planning dus rekening met uitzwaaiende daken en ontrollende vloeren van draaimolens.