Van ‘moordvilla’ tot ecowijk: 19de-eeuws kasteel in Sint-Amandsberg wacht bijzondere renovatie

Gent Nieuw Gents lingeriela­bel geeft tweede­hands­kle­ren en stofresten een tweede leven

20 september Gentenaar Nele Sarens is pas een nieuw lingeriemerk gestart: Shine on intimates. Bijzonder hieraan – buiten dat het van Gentse makelij is – is dat het gemaakt is met tweedehandskleren en stofresten. Sarens droomde al jaren van een duurzaam lingeriemerk. Onlangs hakte ze de knoop door.