Van Liesje de tramgeit tot de lingeriewasser van het Glazen Straatje: nieuwe wandelroute legt bijzondere Gentse verhalen bloot

Actiegroep wil méér fietsstra­ten in Gent, schepen Watteeuw reageert: “Sint-Amandsberg en Macharius-Heir­nis kunnen fietszone worden”

Met de spuitbus in de hand is het Gents MilieuFront door enkele smalle straten in Ledeberg getrokken. Daar vragen ze aandacht voor de wegcode. “In maar liefst 450 straten in Gent mogen wagens fietsers niet inhalen”, zegt coördinator Steven Geirnaert. “Maar niemand controleert erop.” Schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) heeft alvast in twee wijken grote plannen.