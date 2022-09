Van landbouwer naar consument: duizendste boerenmarkt in Gent symbolisch gevierd. “Eindelijk gelijke spelregels voor iedereen”

GentWat in 1996 begon als een wild idee is uitgegroeid tot een vaste waarde in Gent. Inmiddels zijn op negen locaties ‘boerenmarkten’ te vinden, waar landbouwers hun producten rechtstreeks verkopen aan de consument. Zaterdag vond in Sint-Amandsberg de duizendste markt plaats. “We blazen eigenlijk een middeleeuwse traditie nieuwe leven in”, zegt verantwoordelijke Annelies Marchand.

Dat de boerenmarkt er ondanks de striemende regen toch niet verlaten bij ligt, is voor Annelies Marchand (39) het mooiste bewijs. Samen met haar man Pieter Van Poucke (50) heeft ze in Lokeren een biologische schapen- en rundveebedrijf. Elke zaterdag trekt ze naar Sint-Amandsberg en elke woensdag naar de Standaertsite in Ledeberg.

“In tijden waarin onze prijzen enorm onder druk staan, zijn de boerenmarkten een zegen”, zegt Marchand. “Hier betaalt de consument een eerlijke prijs voor het product waar we zoveel werk in steken. Eigenlijk is dit een oude traditie die we opnieuw leven inblazen. Ook in de middeleeuwen kwamen boeren uit de rand naar de stad om hun producten aan te prijzen.”

Van de Blaisantvest tot Mariakerke of Oostakker: verspreid over de Stad Gent vinden inmiddels negen markten plaats. Zaterdag zette Marchand samen met middenstandsschepen Sofie Bracke (Open VLD) haar handtekening onder een nieuwe overeenkomst met de Stad Gent. Vroeger golden er voor alle negen markten afzonderlijke regels. Die zijn nu allemaal in één helder document gegoten.

“Standhouders op een boerenmarkt betalen betrekkelijk minder standgeld”, weet Bracke. “Ze tellen 79 euro per lopende meter neer voor een heel jaar. Op een ‘normale’ markt is dat ongeveer het dubbele. Voor die geste willen we uiteraard dat de maatschappij iets in ruil krijgt. Op een boerenmarkt horen geen kiwi’s uit Nieuw-Zeeland te liggen.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Annelies Marchand (39) en haar man Pieter Van Poucke (50) staan samen op de boerenmarkt van Sint-Amandsberg. © Cedric Matthys

70 procent eigen kweek

Concreet is nu afgesproken dat alle producten voor 70 procent door de boer zelf geteeld moeten zijn of van een collega-boer uit de buurt moeten komen. De overige 30 procent mag enkel uit Europees geteelde producten bestaan. Verder is ook omschreven dat niet enkel landbouwers, maar ook ‘makers’ welkom zijn.

“Wie bijvoorbeeld yoghurt of kaas maakt van lokale biomelk kan ook een standje krijgen op de boerenmarkt”, legt Bracke uit. “Vroeger was dat een grijze zone. De boeren wisten zelf niet hoe strikt de regels al dan niet waren. Nu hebben we dit voor iedereen gelijk getrokken. Dat lijkt ons als stad niet meer dan eerlijk.”

“We zijn tevreden dat er eindelijk duidelijkheid is”, zegt Marchand. “Met de negen markten hebben we een mooi aanbod. Voorlopig denken we niet aan extra locaties. Wel willen de huidige markten versterken. Op de Standaertsite staat we bijvoorbeeld ‘maar’ met drie kramen. Dat moet nog beter kunnen.”

Volledig scherm Landbouwster Annelies Marchand (links) en middenstandsschepen Sofie Bracke ondertekenen samen de nieuwe overeenkomst. © Cedric Matthys

LEES OOK

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.