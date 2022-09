Van klassieke concerten tot een stevige kroegentocht: onze UIT-tips voor een geslaagd weekend in Gent

Gent Oude slagerij omgevormd tot plantaar­dig restaurant: “We koken met wat de boeren rond Gent aanbieden”

Waar ooit een slagerij zat in de Lange Violettestraat vind je voortaan een restaurant dat alleen plantaardige gerechten serveert. Misha Berger (30), een gepassioneerde chef die begonnen is bij Sergio Herman, en techno-deejay Leenken Vervliet (41) serveren er verfijnde gerechtjes om te delen. “Wat is er beter dan een tafel vol lekkers”, glunderen ze.

6 september