Van je eigen wenskaarten drukken tot een plantenmarkt: vijf tips voor een onvergetelijk weekend in Gent

GentHet begint goed koud te worden, maar dat is allerminst een reden om jezelf op te sluiten in je kot. In het weekend van 26 en 27 november valt er immers voldoende te beleven om je uit je huis te lokken. Om je te helpen kiezen, sommen we vijf tips op.

Workshop: druk je eigen wenskaarten

Volledig scherm Een wenskaart van Panamarenko. © Henk Deleu

Start je weekend met een leuke en tegelijk nuttige workshop. Met de eindejaarsperiode in aantocht, heb je mogelijks al aan wenskaartjes gedacht. In plaats van ze te kopen, kan je ze dit jaar zelf maken. Met een oude letterzetter dan nog, daarmee zet je letter voor letter een zelfgekozen wens en ornamenten. Tussendoor krijg je een lekker drankje, koekjes, vers fruit en lunch aangeboden.

Wanneer? Zaterdag 26 november van 10 tot 16 uur.

Waar? Letterkabinet, Dok Noord, Blok 4D 002 A, 9000 Gent.

Prijs? 75 euro

Schrijf je in via atelier@letterkabinet.gent

Plantenmarkt

Volledig scherm Beeld ter illustratie. © My Greens

Nog op zaterdag: een leuke plantenmarkt in de Brugse Poort. Meer bepaald in Akker en Ambacht, een winkel in de Meibloemstraat. Verwacht je aan ecologische bomen en vaste planten. Het voedingsadvies en de sfeer krijg je er gratis en voor niets bij.

Wanneer? Zaterdag 26 november van 10 tot 18 uur.

Waar? Akker en Ambacht, Meibloemstraat 86, 9000 Gent.

Prijs? Gratis toegang.

Meer info via plant@akkerenambacht.be of 09 311 66 10.

Kampeerbeurs

Volledig scherm Anne-Sophie en Pieter van Routegoesting leren je hoe je zelf een kampeerbusje bouwt. © Routegoesting

Door Europa touren met je eigen kampeerbusje, het is erg populair momenteel. De kans is groot dat je er zelf al aan gedacht hebt, maar weet je wat de regels zijn rond wildkamperen? Vraag je je af in welke mate je verzekerd bent? Heb je een benul van de laatste kampeertrends? Je komt het allemaal te weten op de ‘Kampeerhoogdag’ in Flanders Expo op zaterdag.

Waar? Flex Meeting Center - Flanders Expo, Maaltekouter 5, 9000 Gent.

Wanneer? Zaterdag 26 november van 10 tot 18 uur.

Prijs? Gratis toegang.

Meer info via de Facebookpagina.

Braziliaanse avond

Volledig scherm Beeld ter illustratie. © Copyright : Geert De Rycke

Op zaterdagavond kan je je volledig laten onderdompelen in de Braziliaanse cultuur. Volg een dansworkshop Bachata en Forró, proef van een Braziliaanse maaltijd en laat je meevoeren door de Brazilaianse ritmes van de groep Euforró. Het belooft een avond (en nacht) te worden om nooit meer te vergeten.

Wanneer? Zaterdag 26 november om 18.30 tot zondag 27 november om 2 uur.

Waar? Etage Tropical, Port-Arthurlaan 33, 9000 Gent.

Prijs? Gratis inkom.

Reserveren kan via obaguine@live.be

Test je evenwicht in virtual reality

Volledig scherm Beeld ter illustratie. © BELGA

Is dansen niet echt jouw ding, maar wil je toch een bijzonder weekend beleven? Dan kan je afzakken naar het Universitair Ziekenhuis op zondag. Voor de dag van de wetenschap kan je daar jouw evenwicht testen in virtual reality. Het UZ maakt al een paar jaar gebruik van een geavanceerde loopband met een virtuele omgeving en een systeem om bewegingen waar te nemen om spier-, gewricht- of zenuwaandoeningen te bestrijden.

Wanneer? Zondag 27 november tussen 9 en 10.40 uur.

Waar? Startpunt: infobalie Dag van de Wetenschap, Campus UZ Gent, Heymanslaan 10, 9000 Gent - ingang 42, gelijkvloers. De VR-sessies gaan door in het revalidatiecentrum van UZ Gent: ingang 40 - route 464.

Prijs? Gratis toegang.

Schrijf je op voorhand in voor een sessie van 20 minuten. Per inschrijving mag je met maximum 5 personen (uit zelfde gezinsbubbel) deelnemen.

Meer info via de website van Dag van de Wetenschap.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.