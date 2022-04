Van hondenbandana tot duurzame jas: Gentrepreneurs in de etalage aan Shoppingcenter Zuid

Met 17 zijn ze: de Gentrepreneurs die een eigen plekje kregen in het Shoppingcentrum. Niet met een winkel, met maar hun eigen beeltenis. Een promo-actie voor hun zaak, die ze als student uit de grond hebben gestampt. Wie de QR-code scant, komt bij het product en de website terecht. Een steuntje in de rug na twee zware coronajaren, zeker voor starters.

Absolutely Pawfect!

Silver (4) is de opvallendste gast van het gezelschap. De shetland sheepdog van Magalie Aspeele mag uitzonderlijk het winkelcentrum binnen, ter promotie van Absolutely Pawfect, een Belgisch hondenmodemerk, voor viervoeters én baasjes. Magalie Aspeele uit Zottegem maakt de bandana’s, strikjes en sjaaltjes helemaal zelf. “Oorspronkelijk gewoon met de hand, ik kon zelfs niet naaien maar vond geen kwalitatieve producten voor mijn eigen hond. Zo is Absolutely Pawfect ontstaan”. De bandana’s en accessoires van Magalie worden dichtgemaakt met velcro, zo komen ze veilig los. “Duurzaam en veilig, dat is het idee”, knikt Magalie terwijl Silver netjes aan haar voet zit.

Volledig scherm Magalie Apseele en hondje Silver: de breinen, handen en pootjes achter 'Absolutely Pawfect'. © svwg

Ze maakt ze nog allemaal zelf, zij het nu met de naaimachine. De sprong naar ondernemen vond ze wel een béétje eng. “Ik ben nu twee jaar zelfstandig. Bij mijn afstuderen van de HOGENT als HBO5 in Marketing Management, wou ik nog wel solliciteren, maar de laatste keer dat ik dat deed, moedigde de eigenaar van het bedrijf me aan om op mezelf te starten. Hij dacht me binnen zes maanden kwijt te zijn aan het succes van Absolutely Pawfect. En hij had gelijk”. Absolutely Pawfect werd ook meer dan een merk voor honden(ouder)mode. “Ik heb veel geleerd van mijn traject als Gentrepreneur, door veel met ondernemers te praten. Niet alleen durfde ik de sprong wagen, maar ik zet nu ook zelf evenementen op voor honden-eigenaars. Zo leren mijn klanten ook wat andere ondernemers kennen, waarvan ik ook achter hun filosofie sta”.

Een jas van Bernamo

Ook bij Amaury Vanderlinden (23) uit Destelbergen zit ondernemen er stevig in. “Mijn vader heeft een textielbedrijf dat in Bulgarije produceert. Toen er ruimte kwam voor een eigen collectie, ben ik daar meteen op gesprongen”, zegt hij. Zijn collectie, 9 jassen, is volledig gemaakt uit recycleerbaar materiaal. “De buitenkant van petflessen, het dons van een soort matten van gemalen donsveren. Ik ben de enige die dat product momenteel gebruikt”. Al even na de opzet kon je het merk Bernamo vinden in een eigen pop-upwinkel en de wintercollectie vond ook een thuis bij Nicole Men op de Brabantdam en op de eigen webshop.

Volledig scherm Amaury Vanderlinden - Gentrepreneur en oprichter van ecologisch jassenmerk 'Bergamo' © svwg

Amaury mikt op een hoger prijssegment. “Bewust, want het ecologische betekent dat de stoffen lang meegaan, maar ook wat meer kosten. Het is ook ontzettend belangrijk voor me dat het een Europees product is. De stof komt uit Italië, de productie gebeurt in Bulgarije”. Intussen werkt de Arteveldehogeschool-alumnus aan een zomercollectie en wil hij graag in verschillende grote steden zijn collectie aanbieden. “Een beetje exclusief mag het wel zijn, de kwaliteit is wat telt”.

Meer info over Absolutely Pawfect? Check de website en ook zeker de nocturne die Magalie organiseert op 17 en 18 april in Grotenberge.

De jassen van Amaury kan je bewonderen én kopen op de website van Bernamo!

Meer lezen over jonge ondernemers in Gent? Check hier onze reeks ‘Klaar om de wereld te veroveren’, met spraakmakende, sprankelende en spannende ideeën.