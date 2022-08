Van het Belfort tot het oude postgebouw: Jacques (76) maakt iconische Gentse gebouwen na met champagnekurken

“Het is begonnen als onschuldige hobby, maar tegenwoordig droom ik er ’s nachts van”, glundert Jacques. Zijn atelier – vroeger de logeerkamer – staat vol met figuren en gebouwen uit (versneden) champagnekurken. Het zijn er zodanig veel dat ook de woonkamer en de slaapkamer al ingenomen zijn. “Het is allemaal begonnen toen de kleinkinderen naar ons appartement kwamen aan zee. Wat doe je daar als het slecht weer is? Figuren maken uit kurken. Ze versnijden, beplakken en beschilderen.”

Jacques kreeg de smaak al snel te pakken en begon ook thuis te oefenen. Hij werd behendiger en behendiger, en bouwde een indrukwekkende collectie op. Vandaag vind je onder andere personages van Jommeke, van Nero, van Kuifje, van The Muppet Show en van de fabeltjeskrant terug in zijn atelier. De zeventiger maakte ook bekende Gentenaars zoals Walter De Buck en Pierka Pierlala na in kurk. Hoe langer je rondkijkt, hoe meer je ziet. Zoals de gebroeders van Eyck, Toots Tielemans, smurfen, Sinterklaas. Je kijkt hier je ogen uit.

Volledig scherm © Jill Dhondt

De volgende stap

In de lockdown begon Jacques naast figuren ook bekende Gentse bouwsels te maken uit champagnekurken, zoals de Rabottorens en de kiosk op de Kouter. Zijn doel? Alle grote gebouwen van Gent namaken. Het Duivelsteen, het Belfort, het stadhuis, de Sint-Baafskathedraal, de Sint-Niklaaskerk, het oud postgebouw en het NTGent staan al afgewerkt op zijn bomvolle kast. “Hoelang ik bezig ben aan elk bouwwerk? Aan de Post heb ik toch een zestal weken gewerkt, elke dag zo’n 2- 3 uur.”

Soms gebruikt Jacques de volledige kurk voor een gebouw, maar veelal snijdt hij de stopsels in plakjes met een aardappelmesje. Vanaf dan is het vooral knip- en plakwerk. “Mijn favoriete werken? Voor de figuren zijn dat de personages uit The Masked Singer, voor de gebouwen het Belfort. Ik heb nooit een opleiding gevolgd, maar ik heb wel altijd graag getekend en geschilderd. Ik had graag naar de academie gegaan maar mijn ouders waren daar tegen. Dus ben ik de economische tour op gegaan. Ik heb een transportbedrijf gerund en later een verpakkingsbedrijf.”

Meer van dat

Momenteel werkt Jacques aan het Gravensteen, voor de tweede keer. “Ik heb het kasteel al eens gemaakt, maar ik vond het niet herkenbaar genoeg. Vandaar de tweede poging.” Het oude gerechtsgebouw wil de zeventiger ook nog maken. Erna gaat hij mogelijks de internationale tour op. “De Eiffeltoren heb ik al gemaakt, mogelijks volgen er nog bekende gebouwen uit het buitenland. Al blijft Gent een grote inspiratiebron.” Figuren blijft Jacques ook maken. Het liefst van al speelt hij in op de actualiteit, vandaar dat je een kurken Trump en Kim Jong-un tegenkomt in zijn kast.

Het is duidelijk: zolang de champagnekurken blijven komen, blijft Jacques figuren en gebouwen maken. “Ik werk vooral met champagnekurken omdat die stopsels mooi uit de fles komen. Bij wijn zijn die vaak doorboord in het midden. Hoe ik aan zoveel kurken blijf komen? Via vrienden die af en toe een grote zak binnensteken. Nee, ik heb niet alle flessen zelf opgedronken”, lacht de Gentenaar. “Helaas.”

Of de kunstwerken – of eerder kurkwerken – te koop staan? Nog niet. “Ik zou een van de werken wel eens in een etalage willen zetten in de buurt, zodat de Gentenaars het met hun eigen ogen kunnen zien. Mogelijks volgt er ooit een tentoonstelling, maar dat zien we nog wel.” Intussen gaat Jacques gestaag verder in zijn atelier. Op Facebook zet hij ook regelmatig foto’s met zijn nieuwste bouwwerken.

Volledig scherm © Jill Dhondt

Volledig scherm © Jill Dhondt

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.