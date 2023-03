Van Gentbrugge tot Muide-Meulestede: Stad Gent breidt groene parkeerzones uit

Parkeren zonder ticket wordt moeilijker in Gent. In de zomer voert de Stad in enkele delen van Sint-Amandsberg en de parking Yachtdreef aan de Watersportbaan een groene zone in. In het najaar breidt de groene zone in de Brugse Poort uit tot aan de Bourgoyen.

Ook in 2024 zijn er veranderingen op til: de wijken Nieuw Gent, Muide-Meulestede en Moscou worden groene zone. De kleine blauwe zone in Moscou -waar je tot nog toe een parkeerkaart moest leggen- past de Stad Gent mee aan.

Park-and-rides

Voor bewoners verandert er weinig. Die kunnen met een bewonersvergunning nog altijd gratis parkeren, bezoekers moeten wel betalen. Concreet is de groene zone betalend van 9 tot 19 uur. Een dagticket kost 3,50 euro. Tot een half uur parkeren is gratis met een ticket, parkeren op zon- en feestdagen blijft ook gratis.

“Veel bewoners melden dat bezoekers parkeerplaatsen innemen in hun buurt”, legt schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) uit. “Parkeerplaats op straat willen we zoveel mogelijk voorbehouden voor bewoners. Bezoekers verwijzen we door naar parkeergebouwen of de park-and-rides.”



Volledig scherm De groen gearceerde stukken zijn de nieuwe groene zones. © Stad Gent

Gentbruggeplein

Nog nieuw: ook in Gentbrugge wordt er gesleuteld aan het parkeerregime. Van zodra het wijkmobiliteitsplan in Gentbrugge van start gaat -ten laatste deze zomer- zullen bewoners niet langer gratis op Gentbruggeplein kunnen parkeren. Net als bezoekers moeten ze een ticket kopen en dat voor maximaal drie uur. Daarnaast voert de Stad Gent in een deel van de Gentbruggekouter de groene parkeertariefzone in.

