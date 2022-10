Van Film Fest tot een kinderkookworkshop: onze tips voor een geslaagd weekend in Gent

Gent Ynze (30) en Sebastian (33) heropenen bekend buurtcafé De Kleine Kunst: “Aperitie­ven, dat is een werkwoord”

Natuurwijn, een uitgebreide bierkaart en een dagschotel aan een democratische prijs. Je kan moeilijk zeggen dat Ynze van Hoek (30) en Sebastian Vos (33) niet weten waar de Gentenaar naar op zoek is. De twee vrienden verlieten Nederland om buurtcafé De Kleine Kunst op de Lousbergskaai over te nemen. “Deze kroeg, dat is exact wat we zochten.”

