Van een tweedehandsbeurs in de Gentbrugse Meersen tot een discofeest: onze tips voor een geslaagd weekend in Gent

GentHet schooljaar is weer gestart, de vakantie is officieel voorbij. Maar het vakantiegevoel, dat kan nog even blijven hangen. Heb je nog geen plannen voor het weekend van 17 en 18 september? Blader dan even door onze tips voor inspiratie. Van een tweedehandsbeurs in de Gentbrugse Meersen tot een discofeest, er is voor elk wat wils.

Cultuurmarkt

Elk jaar zet het Uitbureau haar schouders onder de organisatie van de Gentse Cultuurmarkt, in samenwerking met Stad Gent. Het doel is simpel en duidelijk: alle culturele spelers in Gent op eenzelfde locatie - de Kouter - verenigen, het nieuwe culturele seizoen openen én cultuur bijbrengen. Kortom, een niet te missen event voor elke ‘culturo’, organisator of liefhebber.

Wanneer? Zaterdag 17 september van 11 tot 17 uur.

Waar? Kouter, 9000 Gent.

Prijs? Gratis

Meer info via Uitbureau Gent vzw.

Discofeest

Op zaterdagavond kan je beentjes losgooien in de Vooruit, dankzij een gigantisch discofeest: Disco Onder Vrienden. Niet alleen zullen de beste discohits aller tijden gedraaid worden, de concertzaal zal ook in een toepasselijk kleedje gestoken worden en de feestvierders worden aangemoedigd om hun beste glitter-outfit aan te trekken. Dat belooft heel groovy te worden.

Wanneer? Zaterdag 17 september vanaf 23 uur.

Waar? Concertzaal van De Vooruit.

Prijs? Tickets kosten 19,50 euro en zijn verkrijgbaar via de Facebook- en Instagrampagina van Disco Onder Vrienden.

Tweedehandsbeurs in de Gentbrugse Meersen

Zondag kan je in de Gentbrugse Meersen terecht voor een tweedehandsbeurs met boeken, cd’s, dvd’s en platen. Georganiseerd door Natuurpunt Gent. Tussen het snuisteren door kan je genieten van een stukje taart en een drankje. De opbrengst van de beurs gaat zoals steeds naar de verdere uitbreiding en het beheer van het gebied. Win-win dus voor de bezoekers.

Wanneer? Zondag 18 september van 10 tot 18 uur.

Waar? Klimaatloods van Natuurpunt, Weverbosdreef 1, 9050 Gentbrugge. De Weverbosdreef is een wandel- en fietspad. Je komt dus best te voet of de fiets.

Prijs? Gratis toegang.

Meer info via Natuurpunt Gent.

Autoloze Zondag

Zondag behoort de Stad toe aan de wandelaars, de fietsers, de steppers en de skaters want het is Autoloze Zondag – koning auto wordt een dag lang gebannen uit de Gentse binnenstad. In de plaats is er een mobiliteitsmarkt op de Franklin Rooseveltlaan en een boekenmarkt op de Zuidparklaan. Van 12 tot 18 uur kan je op de fly-over wandelen, en in het Zuidpark kan je op stelten lopen, op éénwielers rijden en andere kunstjes uitvoeren.

Wanneer? Zondag 18 september van 10 tot 18 uur.

Waar? De hele zone binnen de R40 wordt autovrij verklaard.

Prijs? Gratis.

Meer info via de website van Stad Gent.

Rommelmarkten

Wat is er beter dan een rommelmarkt bezoeken in het weekend? Slenteren van kraam naar kraam, op zoek naar schatten op zolder? Deze zaterdag kan het op meerdere plekken. Of hoe het rommelmarktseizoen nog volop loopt. Er is een rommelmarkt rond het Coyendanspark, de Fransevaart (met meer dan 225 standhouders, kinderanimatie en optredens) en de Spijkstraat.

De rommelmarkt rond het Coyendanspark – meer bepaald in de Gandastraat, Adalwinstraat, het Sint-Baafsdorp en het Coyendanspark – is op zaterdag 17 september van 13 tot 18 uur. De rommelmarkt in de Fransevaart, de Landjuweelstraat, de Onderwijsstraat, de Harmoniestraat, de Edward Blaesstraat, de Marie Popelinkaai, de Bisschopstraat en het Popelinparkje is van 9 tot 18 uur. De rommelmarkt in de Spijkstraat is van 9 tot 22 uur.

