Van een tour langs ecologische adresjes tot Prinsenhoffeesten: onze tips voor een geslaagd weekend in en rond Gent

GentHet schooljaar is weer gestart, de vakantie is officieel voorbij. Maar het vakantiegevoel, dat kan nog even blijven hangen. Heb je nog geen plannen voor het weekend van 3 en 4 september? Met deze vijf tips in Gent blijft u komend weekend alvast nog even in vakantiesfeer.

Dagje Aquarellen

Schilder je graag? Of ben je gewoon graag creatief bezig? Dan kan je zaterdag een heerlijke workshop ‘schilderen met aquarel’ beleven in Sint-Amandsberg. Onder begeleiding van Marcel en Christiane leer je hoe je jouw penseel moet vasthouden, hoe je aan de slag gaat met de verf en hoe je een mooie tekening achterlaat op papier. Ervaring is zeker niet nodig, maar wie dat wel al heeft zal zeker ook aan haar of zijn trekken komen.

Waar? Kunst(h)art vzw, Wolterslaan, 16, 9000 Gent.

Wanneer? Zaterdag 3 september van 9.30 tot 16.30 uur.

Prijs? 34 euro, 27 euro voor leden of 6,80 euro met Kansentarief.

Meer info via kunsthart@telenet.be of 09 228 70 21.

Volledig scherm Carl Soete aquarel. © Joke Couvreur

Eco-tour door Gent

Wil je graag ecologischer leven? Wil je weten waar je duurzame koffie, mode, verzorgingsproducten en meer kan kopen in Gent? Dan is de drie uur durende Eco Lifestyle Tour door Gent wat voor jou. Niet alleen leert de eco-gids je interessante adresjes kennen, je ontmoet ook de ondernemers erachter. Zij zullen heel gedreven over hun werk en hun passie praten.

Wanneer? Zaterdag 3 september van 10 tot 13 uur.

Waar? Gent Centrum

Prijs? 35 euro.

Reserveren kan via hello@mixua.be of door te bellen naar 0470 18 92 13.

Volledig scherm Ohne in Gent. © Wannes Nimmegeers

Verteluurtje in de bib

Is je kleintje wat overprikkeld van de eerste schooldagen? Dan kan je haar of hem meenemen naar De Krook op zaterdagmiddag. Daar zal professioneel verteller Katelijne Billiet verhalen voorlezen aan kleuters tussen de 4 en de 6 jaar. Soms is dat met muziek, andere keren met theater, in twee talen, enzoverder. Katelijne zorgt altijd voor iets nieuws.

Wanneer? Zaterdag 3 september van 11 tot 11.45 uur.

Waar? Bibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, 9000 Gent.

Prijs? Gratis

Meer info via info@avansa-regiogent.be of via 09 224 22 65.

Volledig scherm Verteluurtje in De Krook. © Wannes Nimmegeers

Cool Abdoul in openlucht

De zomer is officieel voorbij, maar met een openluchtfilm heb je nog altijd een vakantiegevoel. In zomerbar Theresia kan je nog tot midden september terecht voor openluchtvertoningen, altijd op woensdagavond. Deze zaterdag kan je ‘Cool Abdoul’, de film over de Gentse bokslegende Ismail Abdoul, op het grote scherm zien in Nieuw Gent. Voor de film begint, kan je nog genieten van rapconcerten, een boksles en een vragenuurtje met Ismail.

Waar? Site Titannick, Kikvorsstraat 40, 9000 Gent.

Wanneer? Zaterdag 3 september van 17 tot 22.30 uur.

Prijs? Gratis

Meer info via de website van Film Fest Gent.

Volledig scherm Een beeld uit de film Cool Abdoul © RV / FilmFest Gent

Prinsenhoffeesten

Feest in het Prinsenhof dit weekend, dat betekent feest voor alle Gentenaars. Op vrijdagavond is er een receptie met frietjes, gevolgd door een dansfeest. Op zaterdag kan je de hele dag aanschuiven aan de bar, is er een ‘waanzinnige koers’ voor jong een oud, een pastabuffet vanaf 18.30 uur en een volksbal vanaf 21 uur. Op zondag is er nog een grote rommelmarkt in de wijk van 9 tot 17 uur. Opgelet: het epicentrum van de Prinsenhoffeesten is dit jaar niet het Prinsenhofplein, maar de Rozanetuin.

Waar? Rozanetuin, Zilverhof 34B, 9000 Gent.

Wanneer? Vrijdag 2, zaterdag 3 en zondag 4 september

Prijs? Gratis toegang.

Meer info via de website van de Prinsenhoffeesten.

Volledig scherm Rommelmarkt tijdens de Gentse Prinsenhoffeesten. © Didier Verbaere

