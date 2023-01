Van een spelletjesbar tot een Mexicaanse cantina: deze bijzondere Gentse restaurants openden in 2022 de deuren

GENT UGent verspilt per ongeluk 3 miljoen liter stadswater door defect in regenwater­put

In een studentenhome van de UGent is over een periode van een maand bijna 3 miljoen liter stadswater verloren gegaan. Het gebouw maakt gebruik van een regenwaterput, maar die is verbonden aan een vat met stadswater om droogteperiodes te overbruggen. Door een defect aan de klep die de overschakeling van regen- naar stadswater regelt, stroomde het water naar de riool.

30 december