Van een overdekte rommelmarkt tot een internationale wijnbeurs: met deze tips beleef je een onvergetelijk weekend in Gent

Gent Alladin (30) opent premium ribbetjes­res­tau­rant op Sint-Pieters­plein: “Het beste vlees, en toch betaalbaar”

Op het Sint-Pietersplein is pas een nieuw eetadresje geopend: Kingribs. Op het menu vind je traag gegaarde ribbetjes, hamburgers en ‘overgoten aardappelen’. “Allemaal van topkwaliteit”, zegt oprichter Alladin Zeidan. “Zodat je jezelf eens goed kan verwennen.” De Belgen zijn duidelijk fan want de vestiging in Gent is al de zevende in Vlaanderen.

1 februari