Van een Michaël Borremans tot een onversierde kerstboom en tientallen restaurants: Armste Week in de startblokken voor #eenmiljoenaub

Volgende week is er weer La Grande Bouffe. Daarvoor maken horecazaken, cultuurhuizen, buurtwerkers Gent en vele anderen dit jaar liefst 4.000 maaltijden klaar, ter waarde van 80.000 euro. Iedereen kan bestellen , de meeste maaltijden zijn take-away. Er is een overzicht van alle deelnemende zaken, maar wat die koken, blijft een verrassing. Je kan enkel ‘vlees’, ‘vis’ of ‘veggie’ aanduiden. Eten om het goede doel te steunen? Dat kunnen we in principe allemaal.

Tot slot zijn er vele tientallen Gentenaars, verenigingen en cultuurhuizen die zelf acties op poten te zetten om geld in te zamelen. Zo vraag de Minardschouwburg bijvoorbeeld om hun lege kerstboom te versieren, maar ook om een (niet ingepakt) pakje mee te brengen voor onder de boom. Iedereen mag die ‘cadeautjes’ kopen voor een vrije bijdrage, en dat geld gaat dan - uiteraard - naar de Armste Week. De schipper van de veerdienst in Langerbrugge blijkt in zijn vrije tijd een hobbybakker te zijn, en die verkoop zelfgemaakte bokkenpootjes op zijn veer. Er is een vier-op-’n-rij wedstrijd bij VIERNULVIER, in de Vooruit dus, wielerclubs gaan uitdagingen aan, er is een rondleiding in het miljoenenkwartier, en nog heel veel meer.