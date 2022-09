Van een Mexicaans paradijs tot een eeuwenoud klooster: deze Gentse zomerbars zijn nog enkele weken open

GentDe zomervakantie is voorbij, maar dat betekent niet dat de zomerse sfeer weg is. Er zijn er al een paar zomerbars gesloten, maar er zijn er zeven die nog enkele weken open zijn. Waaronder een zomerbar in de tuin van een eeuwenoud slotklooster en een bar op het water. Geniet ervan.

Volledig scherm Vito Dhaenen, Basile Noré, Emile De Schryver, Eva Bracke en Oscar Claus in Theresia. © Jill Dhondt

Theresia

Waar je zeker nog naartoe moet deze maand is Theresia. Gelegen in de tuin van een eeuwenoud slotklooster in het midden van de stad. Net als vorig jaar kan je jouw fiets veilig achterlaten aan de poort, om dan via een kronkelig padje in een groene oase terecht te komen. Daar kan je in een van de vele hoekjes genieten van een gin tonic, een Moscow mule, kombucha, appel-kersensap en zoveel meer. Daarbovenop zijn er ook concerten, expo’s en openluchtcinema om te beleven. Tot 2 oktober, dan is de laatste dag.

Theresia, Theresianenstraat 9, 9000 Gent. Open van woensdag, donderdag en vrijdag vanaf 15 uur, op zaterdag vanaf 12 uur en op zondag vanaf 11 uur.

Volledig scherm Bar Bricolage © RV.

Bar Bricolage

Verder weg van het centrum vind je zomerbar Bar Bricolage, een geliefd toevluchtsoord voor jong en oud, om heel wat redenen. De zelfgemaakte terrasmeubelen en bouwwerken (waaronder een houten prieel) uit gerecupereerd materiaal zorgen voor een vrije, ongedwongen sfeer. De cocktails, lokale biertjes en huisgemaakte pizza’s zijn om je vingers bij af te likken. Plus er zijn ook workshops, sport en spel. Tot 18 september kan je hier terecht om te zomeren, erna blijft Bar Bricolage open voor concerten, feestjes en markten.

Bar Bricolage, Chinastraat 1, 9000 Gent. Open zijn van dinsdag tot en met vrijdag vanaf 16 uur, op zaterdag vanaf 14 uur en op zondag vanaf 11 uur.

Volledig scherm Riviera. © Wannes Nimmegeers

Riviera

Ook in Riviera, de zomerbar op het ponton aan de Oude Vismijn, kan je nog tot 25 september langskomen. Net zoals vorig jaar, kan je hier aan een tafel zitten op het ponton, of aanmeren met je boot of kajak om vanop het water te bestellen. Ook hier kan je genieten van lekkere hapjes en drankjes, plus er worden af en toe feestjes georganiseerd.

Riviera, Sint Veerleplein 5, 9000 Gent. Elke dag open vanaf 12 uur.

Volledig scherm Dennis, Anissa en Jef van Mexcalli © Jill Dhondt

Mexcalli

Voor de liefhebbers van Mexicaans: zomerbar Mexcalli, gelegen in de tuin van de Baudelokapel, is nog open tot eind september. Hier kan je ten volle genieten van frisse cocktails, huisgemaakte limonades, taco’s, Mexicaanse bruschetta en ander lekkers om je vingers bij af te likken. Vlij je neer onder de kleurrijke vlaggetjes, tussen de plantenbakken en de hoge bomen, en geniet van het beste wat Mexico te bieden heeft.

Mexcalli zomerbar, Bibliotheekstraat 1, 9000 Gent. Elke dag open tot eind september. In de week van 17 uur tot 1 uur, op zaterdag vanaf 16 uur, zondag vanaf 14 uur.

Volledig scherm Arne Kellens in Maison Splendid Jardin © Jill Dhondt

Maison Splendid Jardin

Wie na het shoppen in het centrum nog zin heeft in een zomerbar, kan tot 4 oktober neerstrijken in Maison Splendid Jardin, een zomerbar in een zijstraat van de Veldstraat. Verwacht je aan hoogstaande maar betaalbare cocktails, mocktails, wijn, bier, frisdrank, spirits en hapjes. In het weekend worden de beentjes hier losgegooid.

Open van woensdag tot en met zaterdag vanaf 14 uur.

Volledig scherm De Glasfabriek. © Wannes Nimmegeers

Glasfabriek

In de Glasfabriek op de Koopvaardijlaan kan je nog terecht tot 1 oktober. Om te genieten van Berloumi frietjes, burrata met kerstomaat en pesto, curry (veganistisch of met kip), pasta met chorizo en ander lekkers. Daarbovenop worden er ook concerten, comedy, openluchtcinema en voetbal op groot scherm georganiseerd.

Glasfabriek, Koopvaardijlaan 142, 9000 Gent. Open op vrijdag vanaf 17 uur, op zaterdag en zondag vanaf 15 uur.

Volledig scherm Rik Tans en Willy Vanquickelberghe van zomerbar De Schuur. © Katja Pire

De Schuur

Ben je in de buurt van de Bourgoyen en heb je dorst, dan kan je nog tot 18 september in zomerbar De Schuur binnenspringen. Ook hier kan je genieten van lekkere wijnen, bieren, tapas en op zondag van taart, al ligt de nadruk vooral op muziek. Het kruim van de Belgische muziekscene komt elke zaterdag langs om concerten te geven.

De Schuur, Zandloperstraat 259, 9030 Mariakerke. Open van woensdag tot en met zondag, van 15 tot 23 uur.

