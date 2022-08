Van een kerk tot een oud gerechtsgebouw: dit zijn de leukste plekken in Gent om te studeren voor je herexamens

GentDe vakantie is officieel voorbij voor studenten met herexamens, maar niet getreurd: er zijn heel wat plekken in Gent waar studeren een stuk aangenamer is dan thuis. Tussen de oudjes in het rusthuis bijvoorbeeld, of in een frisse kerk waar je nog snel een schietgebedje kan doen voor je examen begint. Speciaal voor jou somden we de beste blokplekken op om je tweede zit goed door te komen.

Tussen de oudjes

Studeren in het woonzorgcentrum, het kan in Gent. Woonzorgcentra De Liberteyt, Het Heiveld en De Vijvers stellen met veel plezier hun deuren open voor blokkende studenten. De babbels met de oudjes tijdens de pauze krijg je er zomaar bij. Net zoals de geur van koffie en koekjes. In De Vijvers organiseren ze zelfs passende avondactiviteiten voor de studenten, zoals een rondje duofietsen in het park, Rummikub spelen of tomatenplantjes verzorgen met de bewoners.

Praktisch: in De Liberteyt in Wondelgem en De Vijvers in Ledeberg kan je terecht vanaf 18 uur, in Het Heiveld in Sint-Amandsberg vanaf 17 uur.

© Wannes Nimmegeers

Tussen de heiligen

Nog een bijzondere plek waar je kan studeren in Gent tijdens de tweede zit: de Sint-Pieterskerk. Een wondermooi gebouw, waar het bovendien lekker koel is. Nog belangrijk: de kerk is oud, maar er zijn wel stopcontacten waar je jouw laptop op kan aansluiten. Er is ook gratis koffie en water (niet dat van de doopvont) aanwezig. En als de stress te hoog oploopt, kan je altijd een kaarsje laten branden, voor jezelf of voor je vrienden.

Praktisch: de Sint-Pieterskerk wordt nog steeds gebruikt voor vieringen en begrafenissen. Check de website van Stad Gent om te weten of de kerk open is voor blokkers.

Sint-Pieterskerk. © Wannes Nimmegeers

Tussen de advocaten

Gent heeft al lang een nieuw gerechtsgebouw waar recht gesproken wordt, maar het oude gerechtsgebouw - op het einde van de Veldstraat - is nog altijd in gebruik. Toch kan je ook hier terecht om te studeren als je wil, zolang je niet te veel kabaal maakt. Tijdens de pauzes kan je mogelijks wat vonnissen meepikken, of een ommetje maken in het centrum van Gent.

Praktisch: voor een plekje hou je best de Instagram of Facebook van Student In Gent in het oog.

Oud gerechtsgebouw in Gent. © Wannes Nimmegeers

Tussen de kunstwerken

Een heel inspirerende blokplek is het MSK, het Museum voor Schone Kunsten. Daar kunnen studenten – enkel tijdens de blok – tussen de kunstwerken blokken. Ze worden zelfs voorzien van stopcontacten en internet. Nog beter: het is er heerlijk fris. Bovenal: wie een korte (of lange) wandeling maakt door het museum als pauze, is er eens volledig uit.

Praktisch: studeren kan van dinsdag tot zondag tijdens de openingsuren van het museum. Reserveren is verplicht.

© Damon De Backer

Studeren met zicht op Gent

Een geliefde studieplek, het hele jaar door, is de bovenste verdieping van bibliotheek De Krook. Niet alleen omdat je hier aangename, lange tafels hebt met veel plaats voor elke student, omdat je voldoende stopcontacten en internet hebt, maar vooral omdat je hier een fantastisch uitzicht hebt op Gent. Opletten wel als je wil langsgaan, want de reservaties lopen snel vol.

Praktisch: studeren in De Krook kan tijdens de openingsuren van de bibliotheek.

© Wannes Nimmegeers

Tussen de cd’s

Tot slot nog deze aanrader: de Muziekbibliotheek van Gent, aan het eeuwenoude Geraard de Duilvelsteen kasteel. Ook hier zullen de pauzes de moeite lonen, want wat is er leuker dan een indrukwekkende muziekcollectie ontdekken? Wie graag beweegt, kan vlak voor de bibliotheek ook springen op de kleine trampolines op het Maaseikplein.

Praktisch: studeren kan van maandag tot en met vrijdag van 10 tot 17 uur. Op donderdag tot 19 uur.

De Muziekbibliotheek van Gent. © Stad Gent

Een overzicht van alle bloklocaties vind je hier.

