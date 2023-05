Van een gratis koffiefestival tot een hemelse lezing: onze tips voor een onvergetelijk weekend in Gent

RESTOTIP. In Aroy Aroy serveren Belgische broers overheer­lij­ke Thaise gerechten met een twist

In Aroy Aroy, verscholen achter een feeërieke gevel in het Patershol, staan de Belgische broers Jason en Michaël Blanckaert achter de kookpotten. Het eigenzinnige duo tovert al jaar en dag geur-, kleur- en smaakbommetjes tevoorschijn. Letterlijk vertaald betekent de naam van het restaurant ‘Lekker, lekker’, en dat is allesbehalve gelogen. Wij doken in hun tiendelige menu en werden gang na gang verbaasd.