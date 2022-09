Van een gigantisch oblaaspark in Gent tot een cartoonexpo in Lochristi: zeven leuke binnenactiviteiten met het gezin in en rond Gent

Gent Nieuwe pop-up met hippe kledij voor zwangere en pasbeval­len mama’s geopend in hartje Gent

Hippe zwangerschapskledij, dat is moeilijk te vinden volgens Rebekka Jeurissen (32). Dus begon ze begin dit jaar haar eigen merk, Momster, dat mama’s zowel tijdens als na de zwangerschap kunnen dragen. De tweede collectie is pas uit en kan een maand lang gepast worden in een nieuwe pop-upwinkel in het centrum van Gent.

29 september