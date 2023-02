Van een boswandeling tot een bezoek aan het Beroepenhuis: 7 tips in de regio Gent voor een leuke krokusvakantie met de kinderen

Gent Koningin Mathilde bij de les op Sint-Lievenscol­le­ge, waar leerlingen zélf conflicten oplossen

Het is de week tegen pesten en dat is ook de koninklijke familie niet ontgaan. Koningin Mathilde was daarom dinsdagochtend te gast op het Sint-Lievenscollege, waar de leerlingen haar zelf lieten ervaren hoe het is om een tikkeltje anders te zijn. Ze volgde ook een ‘Conflix’-gesprek: dan proberen leerlingen zelf pesterijen te ontmijnen.