Van een Argentijnse barbecue tot Ledebergse Feesten: onze tips voor een geslaagd weekend

GentGeen zin om een weekend lang op de bank te liggen? Wil je het meeste uit die twee vrije dagen halen? Dan hebben we enkele leuke tips voor jou. Van een Argentijnse barbecue in Bar Bricolage tot Ledebergse Feesten. Er is voor elk wat wils dit weekend in Gent en omstreken.

Oude bussen spotten

Ben je een liefhebber van oude bussen of ben je op zoek naar een leuke uitstap voor het hele gezin dit weekend? Dan is de opendeurdag van NostalBus in Lochristi zeker en vast iets voor jou. Op de oude stelplaats van De Lijn zal je oude bussen kunnen bewonderen die tussen 1977 en 1991 rondreden in ons land. Velen daarvan worden nog ingezet op filmsets en festivals, maar nu kan ook het brede publiek er eens van proeven. Je kan vrij rondwandelen op de stelplaats of een gidsbeurt volgen over de geschiedenis van het openbaar vervoer in ons land, genieten aan de bar, en voor de allerkleinsten is een thematisch springkasteel voorzien. Daarnaast is er ook een (historische) pendeldienst naar het Sierteeltmuseum in Lochristi.

Wanneer? Zaterdag 20 augustus van 10 tot 17 uur.

Waar? Denen 1, 9080 Lochristi. Door werken moeten bezoekers die met de auto komen, verplicht parkeren op parking Floreac (Beerveldsebaan 4, 9080 Lochristi). Er is een gratis pendeldienst voorzien met gepast vervoer. Die rijdt elk kwartier. Daarnaast kan je ook met het openbaar vervoer. Er is ook elk half uur een pendeldienst vanaf station Lokeren naar de oude historische stelplaats.

Prijs? Gratis.

Meer info via de Facebookpagina.

Dansen in het park

Het hele weekend lang wordt het Azaleapark in Sint-Amandsberg één grote dansvloer want ‘Dansen in ’t Park’ is terug. Alle stijlen komen in aanmerking tijdens het dansfeest: salsa, Lindy Hop, hedendaagse dans, swing, Bollywood, Hip Hop, flamenco, boogiewoogie en zoveel meer. Voor jong en oud, voor elk wat wils. Kom mee dansen of komen kijken als je wat verlegen bent. Wil je wel dansen maar weet je niet goed hoe? Dan zijn de dansinitiaties wat voor jou. Wil je toch op het gemak zitten? Dan kan je vanop je stoel meegenieten van een dansoptreden of smullen van het lekkere eten en drinken aan de bar.

Wanneer? Zaterdag 20 en zondag 21 augustus vanaf 13 uur.

Waar? Azaleapark, 9040 Sint-Amandsberg.

Prijs? Gratis toegang.

Meer info via de website van Dansen in ’t Park.

Ledebergse Feesten

De Ledebergse Feesten zijn terug! Dat betekent vier dagen lang feest: van vrijdagavond tot en met maandag. Hoogtepunt is de Lichtstoet die op zaterdagavond door het centrum van Ledeberg rijdt. Maar er is meer te beleven dan enkel dat: er is ook een rommelmarkt, kermis, optredens op het Ledebergplein (onder andere van Sergio en Les Folles De Gand), karaoke, een gezongen herdenkingsmis en zelfs een Ledeberg Run, een loopwedstrijd van 5 en 10 kilometer.

Wanneer? Van vrijdag 19 tot maandag 22 augustus, de hele dag door.

Waar? Meerdere plekken in Ledeberg.

Prijs? Gratis toegang.

Het volledige programma vind je op de website van de Ledebergse Feesten.

Argentijnse barbecue

Heb je ooit al een asado geprobeerd? Een Argentijnse barbecue met traag gegaard vlees rond een vuur van houtblokken? Het is heerlijk. Ontdek het zelf op de ‘asado door Gaston’, georganiseerd door Bar Bricolage op zaterdagavond. Dompel je onder in de Argentijnse cultuur, geniet van het lekkere eten en de Latino muziek op de achtergrond. Op voorhand reserveren is niet nodig, kom gewoon langs.

Wanneer? Zaterdag 20 augustus van 18 tot 23 uur.

Waar? Bar Bricolage, Chinastraat 1, 9000 Gent.

Prijs? Gratis toegang.

Meer info via de Facebookpagina.

Zomer in Wondelgem

Het weekend afsluiten, dat doe je in Wondelgem. Daar wordt een grote wandel- en fietstocht georganiseerd op zondag, gevolgd door een etentje. Voor de fietsers is een tocht van 35 kilometer voorzien met duidelijke wegwijzers en een tussenstop bij Christel Decibel van café De Hoeve in Oostakker, die speciaal daarvoor op zondag haar deuren opent. Voor de wandelaars zijn er drie routes voorzien, met foto’s om iedereen op het juiste pad te houden. Er is de 4,8 kilometer langs de Lieve, de 7 kilometer doorheen ‘oud en nieuw Wondelgem’, en de 14 kilometer langs het industrieel erfgoed van Gent.

Wanneer? Zondag 21 augustus. Inschrijven en starten kan tussen 8.30 uur en 15 uur.

Waar? Het centrale punt voor vertrekt en aankomst is zaal De Zulle in de Botestraat 98 in Wondelgem.

Prijs? 20 euro voor niet-leden, 17 euro voor leden.

Meer info via carinebyl@gmail.com.

