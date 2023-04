Van der Valk Hotel organiseert sessie ‘Intermitting living’ op het terras van de skybar

Hoe een lichtpro­jec­tie geluids­over­last in studenten­buurt met 30 procent laat dalen: “Ook in Gent gaan we hiermee aan de slag”

De Stad Gent heeft een subsidie aangevraagd om via lichtprojecties studenten aan te manen tot stilte na een nachtje feesten. In Leuven wierp dat project z’n vruchten af. Naar alle waarschijnlijkheid zullen de projecties in 2024 ook in Gent te zien in de straten.