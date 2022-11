Van de intrede van de Sint tot karaoke: wat te doen in het verlengd weekend van 11 november in Gent

Gent KAA Gent Foundation wil racisme in het voetbal tackelen met omstanders­trai­ning: “Mensen aanspreken op hun gedrag, dat vraagt lef”

Elke maand krijgt de Belgische voetbalbond 32 klachten binnen over racisme en discriminatie op alle niveaus. Om dit probleem aan te pakken, steunt de voetbalbond het project van omstanderstrainingen dat Stad Gent en de KAA Gent Foundation uitgewerkt hebben. Deelnemers leren er hoe je iemand aanspreekt op racistische uitlatingen. “Het is ons allemaal al overkomen dat we op een voetbalveld iemand iets horen zeggen en achteraf denken ‘Dju, ik had iets moeten zeggen’, stelt ” CEO Lorin Parys van de Pro League.

