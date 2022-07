Van anderhalve ton ‘uufflakke’ tot 430 liter handzeep: de Gentse Feesten in enkele duizelingwekkende cijfers

GentDe Gentse Feesten, eindelijk weer, na exact 1.050 dagen zonder. Eén van de grootste festivals van Europa barst vrijdagavond los in de straten en op de pleinen van Gent, elke dag opnieuw, van 11 uur tot 08 uur, of 21 uur per dag. Met zowat anderhalf miljoen bezoekers per editie staan de Feesten garant voor bergen amusement, en een hoop cijfers om van te duizelen. Volgt u even mee.

De Gentse Feesten worden wel eens versleten als een ordinaire braspartij, wat ze - voor alle duidelijkheid - niet zijn. Er staan 18 podia. 12 pleinen en 2 parken vormen het episch centrum van het gebeuren.

3.251 activiteiten

Er werken liefst 440 verschillende organisatoren aan een programmatie, met 3.251 activiteiten. 1.742 daarvan zijn gratis toegankelijk. 2.152 activiteiten vinden overdag plaats, en 1.099 ‘s avonds. 464 activiteiten zijn specifiek gericht op kinderen, 246 evenementen worden gebracht in ons eigen Gents dialect.

710 meter toog om aan te hangen

Waar dan die reputatie van braspartij vandaan komt? Er is 710 meter toog voorzien, onder meer op 297 vergunde terrassen, en er zijn ook nog eens 27 eetstanden naast uiteraard de reguliere horeca.

300.000 herbruikbare bekers

We feesten overigens proper tegenwoordig. Er zijn 300.000 herbruikbare bekers, en er zijn 212 gratis toiletten op het openbaar domein, waarvan 16 rolstoeltoegankelijk. Om alles hygiënisch te houden, zijn daarin 17.500 rollen WC-papier voorzien, 430 liter handzeep en 350.000 papieren handdoekjes. Daarnaast staan er ook nog eens 437 urinoirs opgesteld, omdat mannen nu eenmaal meer neiging tot wildplassen vertonen dan vrouwen. Wildplassen is sowieso een dure grap, er staat een GAS-boete van 120 euro tegenover. De afvalintercommunale plaatste 313 extra vuilnisbakken in het centrum, en nog eens 20 extra korven specifiek voor PMD.

Volledig scherm 710 meter toog, aan drank geraken kan dus nooit een probleem zijn © Wannes Nimmegeers

80 extra tramchauffeurs

Gent heeft het niet zo voor de auto, dus komt iedereen uiteraard met de fiets of het openbaar vervoer. Daarom zijn er in en rond het centrum 8.800 fietsparkeerplaatsen, waarvan 800 in de Sint-Michielsparking en 2.500 op het Sint-Lievenscollege. Op 10 dagen tijd rijden 120 buschauffeurs met de extra Feestbussen, en worden 80 extra tramchauffeurs ingezet.

Kwart ton ‘uufflakke’

Hoeveel liter bier en Irish Coffee er verbruikt wordt op de mooiste tien dagen van het jaar? Geen kat die het weet. Wel wordt er een kwart ton ‘uufflakke’ verkocht in het Botramkot op de Vlasmarkt, en op een topnacht gaan er daar 80 broden door.

200 EHBO-medewerkers

Of God u ziet, weten we niet, maar de politie ziet u in elk geval wel. De hele Feestenzone staat onder het permanent toeziende oog van 33 camera’s. De flikken grijpen doorgaans in nog voor het grondig fout loopt. En als het op een andere manier fout loopt - verzwikte enkels, insectenbeet of pijn aan uw haar - er staan 200 EHBO-medewerkers paraat om elke feestenganger snel weer op te lappen.

