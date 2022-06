Van 5G-internet tot drones: Eerste logistieke testcentrum van het land opent op Eiland Zwijnaarde

GentOp het bedrijventerrein Tech Lane Ghent in Zwijnaarde hebben POM Oost-Vlaanderen en VDAB de eerste logistieke testruimte van België geopend. Fabriek Logistiek biedt bedrijven en onderzoekers de mogelijkheid om logistieke oplossingen in de praktijk uit te proberen.

Een robot die de veiligheid in een warehouse checkt, magazijnrekken tot wel 13 meter hoog of een zuignap die het zeulen met zware zakken met bouwmateriaal naar het verleden verwijst. Het zijn maar enkele van de toepassingen die je kan uitproberen in het nieuwe testcentrum. Logistieke spelers die hun activiteiten willen digitaliseren en automatiseren, maar de technologieën eerst effectief willen testen vooraleer ze aan te kopen, zijn aan het juiste adres bij Fabriek Logistiek. Bovendien beschikt het project als eerste magazijn in Vlaanderen over een 5G-verbinding.

Krapte op arbeidsmarkt

“We helpen bedrijven het bos door de bomen te zien in het ruime keuzeaanbod. Tegelijkertijd hebben ze in Fabriek Logistiek de mogelijkheid om alles uit te proberen met hun eigen personeel en eigen goederen zodat ze de overschakeling naar een nieuwe technologie perfect kunnen voorbereiden. Dat is het verschil met beurzen waar je vaak enkel naar de opstelling kan kijken en in het beste geval een demonstratie op een video volgt”, zegt Danny Vanrijkel, projectmanager van Fabriek Logistiek (rechts op de foto). “Het opzet is ook belangrijk met de moeilijke zoektocht naar personeel, want in de logistieke sector zijn er vandaag nog meer openstaande vacatures dan in gelijk welke andere sector. Automatisatie en digitalisatie kan je uittesten hoe je efficiënter kan werken met je bestaand personeelskader”, vult Dieter Geenens (links op de foto), algemeen directeur van POM Oost-Vlaanderen, aan.

Volledig scherm © Yannick De Spiegeleir

Drones

Fabriek Logistiek, gelegen in het bedrijven- en wetenschapspark Tech Lane Ghent (Zwijnaarde), bestaat uit drie modules. “Module 1 focust op het testen en samenwerken op het gebied van palletwerking. Denk aan oplossingen om hogere magazijnrekken te plaatsen, een efficiëntere orderpicking, technologieën om de ergonomie te verbeteren of een drone die een verloren pallet in je magazijn kan lokaliseren”, verduidelijkt Vanrijkel. Het tweede magazijn is gericht op de e-commerce. “Een van de toestellen toont bijvoorbeeld de ideale manier om een pallet te stapelen. Zo kan je heel snel nieuwe medewerkers opleiden, ook mensen die het Nederlands niet machtig zijn.”

Volledig scherm © Yannick De Spiegeleir

Opleidingen

In module 3 bevindt zich het logistieke trainingsplatform van VDAB. Daar organiseert VDAB logistieke opleidingen voor zowel arbeiders- als bediendenprofielen. Werkgevers die op zoek zijn naar nieuwe medewerkers, kunnen in gesprek met VDAB de cursisten ontmoeten en ze via stages of vacaturegerichte opleidingen aannemen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.