Valerie De Booser en dochter Zita Wauters slaan aan het breien in de Veldstraat: “Deze actie ligt me na aan het hart”

Gent Naast 'brandende Sint-Niklaas­kerk' heeft brandweer nóg een halte op de route tijdens Lichtfesti­val: “Dit kan mogelijk levens redden”

Nee, de Sint-Niklaaskerk stond woensdagavond niet in lichterlaaie, en dat zal de komende dagen (hopelijk) ook niet het geval zijn. Wel werd en wordt de lichtinstallatie van ‘Fire that never happened’ getest voor het nakende Lichtfestival, in samenwerking met Brandweerzone Centrum. Naast de publiekslieveling zal de brandweer nog een tweede, interactief kunstwerk tentoonstellen. “Wat we zullen tonen kan mogelijk levens redden.”

4 november