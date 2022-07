Valérie (30) opent bijzondere saladebar aan station: “Ik zit al twaalf jaar met het idee in mijn hoofd”

GentWaar je veertig jaar lang broodjes kon kopen, vind je vanaf nu een saladebar. Een bijzondere saladebar dan nog, dat merk je al aan de naam: The Fresh Princess. Hier kan je jouw slaatje ter plekke samenstellen of een al bereid exemplaar afhalen.

“Ik zit al twaalf jaar met het idee in mijn hoofd”, glundert Valérie Hinderyckx (30) op de openingsdag van haar nieuwe saladebar, vlak aan het Sint-Pietersstation. “Als ik ergens een slaatje koop, zit er altijd wel iets in dat ik niet lekker vind. Ik denk dan altijd: het zou zoveel beter zijn als ik dat gewoon zelf kan samenstellen.”

Vandaar de vele inox bakjes met Griekse pasta, zoete aardappel, paprikareepjes, gegrilde aubergine, gemarineerde kippenblokjes, Oosterse balletjes en ander lekkers in. Als klant mag je zelf jouw dressing, sla, koolhydraat en toppings kiezen. Voor een slaatje met 4 toppings betaal je 12 euro, voor 5 toppings betaal je 15 euro. “Alles wat hier ligt, maak ik elke ochtend vers. Wat aan het einde van de dag overblijft, draai ik in de quiches.”

Volledig scherm The Fresh Princess: slaatjes in jars. © Jill Dhondt

Kroket op u muil

Wie heel weinig tijd heeft om zelf een slaatje samen te stellen, kan voor een voorgemaakt slaatje gaan. Hoe dan ook: elke salade – zelf samengesteld of voorgemaakt – komt in een ‘mason jar’. “Niet van glas, maar van hard plastic. Dat is lichter en niet breekbaar. Om het toch duurzaam te maken, geven we korting als je met je plastic jar terugkomt om hem te hervullen.”

Die jar is zeker niet het enige wat The Fresh Princess zo bijzonder maakt als saladebar. De naam spreekt ook tot de verbeelding. Voluit is dat ‘The Fresh Princess of Saint-Pierre’, een variant op ‘The Fresh Prince of Bel-Air’, een populaire Amerikaanse serie uit de jaren negentig met Will Smith. Dat Valérie goed is met woorden, was al duidelijk toen ze een jaar geleden ‘Kroketje’ – een online krokettenbar en foodtruck – opstartte met haar vriend Thomas. De hilarisch slagzin ‘kroket op u muil’ blijft steevast hangen. Zet dat op een T-shirt en je bent vertrokken.

Meer dan sla

Nog opvallend aan de nieuwe saladebar in de Koningin Astridlaan: bij elke slaatje zit de dressing onderaan in plaats van bovenop. “Zo blijft het langer krokant. Je kan er vandaag omkomen en een paar dagen later opeten als je wil. Het zal even lekker zijn. Gewoon even schudden voor gebruik, zoals de Kardashians doen, of omdraaien op je bord, en smullen maar.”

Tot slot kan je naast slaatjes en quiches ook tapasplanken en barbecuepakketten krijgen bij The Fresh Princess. Zo’n barbecuepakket bestaat uiteraard uit jars met slaatjes, maar ook aardappelsalades en uit vlees, vis of vegetarische stukjes. Per persoon kost dat 21 euro, en je hebt er meer dan genoeg mee gegeten. “Op termijn zullen we hier ook een diepvries zetten met onze kroketjes in”, zegt Valérie nog. “Maar er zijn maar 24 uur op een dag, we beginnen hiermee.”

The Fresh Princess, Koningin Astridlaan 210, 9000 Gent. Open van maandag tot donderdag van 8 tot 18 uur. Op vrijdag tot 17 uur. Zaterdag op bestelling. Bestellen kan via de website of via 09 344 00 54.

Volledig scherm The Fresh Princess: slaatjes in jars. © Jill Dhondt

