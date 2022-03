Vakbondsacties op 18 maart geschrapt: “Overleg met universiteit alle kansen geven”

In januari kwam rector Rik Van de Walle met een besparingsplan dat niet in goede oren viel bij de werknemers. De kinderopvang zou uitbesteed worden, universiteitsrestaurant Het Pand sluit de deuren en de prijs voor niet-studenten in de resto’s zou stijgen. Daarnaast liggen ook de interne logistieke diensten op de schop. Vooral de uitbesteding van de kinderdagverblijven schoot in het verkeerde keelgat. “Tijdens de pandemie hebben we gezien hoe essentieel deze sector is, nu besluit de rector dat dit geen kerntaak van de universiteit is. Maar zonder kinderopvang kan je niet aan onderzoek doen. Vrouwen worden hierdoor opnieuw zwaarder getroffen”, klonk het op 8 maart bij Julie Carlier van Collectief Vrouwenstaking.