Vakbondsactie op de Korenmarkt: “Koude soep, want de gas om ze op te warmen kunnen we niet meer betalen”

Het ACV en het ABVV bliezen verzamelen op de Korenmarkt, omdat het gewoon genoeg is geweest, vinden ze. “De energiebedrijven maken massaal veel winst en de gewone mensen blijven in de kou staan. Vaak letterlijk zelfs, want heel veel Gentenaars kunnen de factuur voor hun verwarming gewoon niet meer betalen. Het is hoog tijd dat de overheid de overwinsten belast aan honderd procent en dat geld laat terugvloeien naar de maatschappij.”