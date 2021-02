Vaccinatiecentrum UZ is klaar, maar grotendeels werkloos. “Vlaams Agentschap is te voorzichtig”

Het vaccinatiecentrum van het UZ is opgebouwd in de sporthal van het revalidatiecentrum. 10 vaccinatielijnen zijn er, waardoor er tot 1.000 mensen per dag kunnen worden ingeënt. “Of zelfs nog meer, want we rekenen 5 minuten per patiënt, maar eigenlijk duurt het niet eens zo lang”, aldus Wouters. De uitverkorenen komen op afspraak, krijgen nog een korte intake met een vragenlijst, bijvoorbeeld om te weten of ze geen koorts hebben of niet zwanger zijn, schuiven dan door naar een wachthokje, waar een dokter hen ophaalt. De prik zelf duurt slechts enkele seconden, waarna ze nog een kwartier ter observatie in een wachtzaal moeten blijven. (Lees verder onder de foto)