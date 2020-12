Vaccinatie moet nog starten, maar nieuwe generatie coronavaccins wordt al getest: “Meer dan vijfduizend personen wilden deelnemen aan het onderzoek”

GentIn het UZ Gent wordt sinds maandag een nieuw vaccin tegen het coronavirus getest. Deze variant van de Duitse farmareus CureVac moet niet bij extreem lage temperaturen bewaard worden en is dan ook veel gemakkelijker te transporteren. “Pas als een studie volledig is afgerond, komt het nieuwe vaccin op de markt", benadrukt professor Isabel Leroux-Roels die de studie begeleidt.

Ook nu het vaccineren tegen corona stilaan van start kan gaan, wordt er naarstig verder gewerkt aan nieuw vaccin. In het Centrum voor Vaccinologie (CEVAC) van het UZ Gent wordt sinds maandag getest op een vaccin van de Duitse farmareus CureVac. In totaal nemen vierhonderd personen deel aan de studie, maar zij zullen lang niet allemaal het vaccin ingespoten krijgen, legt professor Isabel Leroux-Roels uit die het onderzoek begeleidt. “Deelnemers krijgen twee vaccins toegediend met een maand tijd ertussen. Ze hebben 50 procent kans om twee dosissen van het werkzame vaccin tegen COVID-19 te krijgen en 50 procent kans om twee keer een placebo (nepvaccin, nvdr.) te krijgen. In dat laatste geval spuiten we gewoon water in de testpersoon.”

Veel enthousiasme

Of Pierre Weyens uit Merelbeke in de vaccin-, dan wel de placebogroep zit, weet hij niet. De 65-jarige dierenarts doet mee aan de proeven, wat hij ziet als “zijn burgerplicht”. “Ik was jaren geleden al testpersoon voor vaccins tegen de Mexicaanse griep. Lang heb ik dan ook niet getwijfeld om deze keer opnieuw deel te nemen. Ik wou al meedoen bij de tests voor het eerste vaccin in augustus, maar toen was er geen plaats meer. Nu was ik er wel bij.”

Dat heel wat mensen net als Pierre enthousiast zijn om deel te nemen aan de proeven, stemt het CEVAC tevreden. Leroux-Roels: “Op onze oproep reageerden meer dan vijfduizend mensen, waarvan uiteindelijk tweeduizend kandidaten geschikt blijken. Naar hen sturen we een mail als er vaccin klaar ligt om te testen. Ook hier wordt razendsnel op ingetekend. Voor het vaccin van CureVac waren alle vierhonderd plaatsen in amper 16 uur volzet. Ongezien.”

Volledig scherm Professor Isabel Leroux-Roels leidt de onderzoeken naar de coronavaccins. © Wannes Nimmegeers

Niet overhaast te werk

De Europese Unie heeft 225 miljoen dosissen van het CureVac-vaccin besteld, waarvan er 2,9 miljoen bestemd zijn voor België. Het grote voordeel aan dit vaccin is dat je het in de frigo kan bewaren. Het Pfizer-vaccin dat nu al in productie is, moet onder extreem lage temperaturen worden opgeslagen. Dat bemoeilijkt het transport. Onderzoek - als dat in Gent- wordt dan ook met argusogen gevolgd al benadrukt Leroux-Roels dat er niet overhaast te werk wordt gegaan.

Leroux-Roels: “Sommige mensen begrijpen niet waarom dit plots zo snel kan. Toch is ook hier heel wat ander onderzoek op een lager pitje gezet. Naast het CureVac-vaccin starten we in januari nog een grootschalige studie naar een vaccin van het bedrijf Johnson & Johnson. Om al die studies in goede banen te leiden, is ons aantal medewerkers verdubbeld van twintig naar veertig.”

“Pas als een studie volledig is afgerond, komt een nieuw vaccin op de markt. Wanneer de CureVac-variant weten we daarom zelf niet. Wereldwijd worden 36.500 mensen getest. Sommigen onder hen zullen in de komende maanden sowieso nog corona krijgen. In dat geval gaan we na of zij al dan niet tot de placebo-groep behoren. Pas als we zeker zijn dat het product werkt, gaan we in productie.”