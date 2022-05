V-Tax brengt geen Gentse personeel meer naar de haven, stad moet op zoek naar nieuwe partner

Oostakker Grootscha­li­ge stroompan­ne in Oostakker: meer dan 1.500 gezinnen getroffen

Meer dan 1.500 gezinnen in en rond Oostakker zijn getroffen door een stroompanne. Die ontstond nadat er een middenspanningskabel werd geraakt bij werken in Wildebrake. Fluvius is ter plaatse om het probleem op te lossen.

12:57