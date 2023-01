UZ Gent wil jongeren warm maken voor de zorg. “Wie wil een nachtshift achter de schermen van het ziekenhuis meedraaien?”

GentHet UZ Gent wil 8 jongeren tussen 16 en 18 jaar oud een nachtje laten meedraaien in het ziekenhuis. “We willen hen tonen dat er heel diverse jobs bestaan in de zorg: niet alleen de bekende arts en verpleegkundige.”

Aanleiding is de Dag van de Zorg, die op 19 maart valt. In de nacht die aan die dag vooraf gaat, moeten 8 jongeren in duo een nachtshift meedraaien achter de schermen van het ziekenhuis. “Met dit initiatief willen we jongeren warm maken voor een job of opleiding in de zorg”, zegt woordvoerder Karlien Wouters. “We willen hen tonen dat hier bijvoorbeeld ook elektriciens werken, en keuken-, veiligheids- en schoonmaakpersoneel, om maar iets te zeggen.”

Wie dus wel eens wil weten hoe het er na het vallen van de avond in een ziekenhuis aan toegaat, en niet bang is om de handen uit de mouwen te steken, mag zich kandidaat stellen. Bedoeling is ook dat de avonturen in het UZ gedeeld worden op social media. “We zoeken jongeren tussen 16 en 18 jaar oud, die op een Gentse middelbare school zitten, en actief zijn op social media. We voorzien uiteraard nachtelijke voedingspakketten, en de jongeren komen op plaatsen waar patiënten en bezoekers niet mogen komen.

Concreet: acht wakkere jongeren mogen van zaterdag 18 maart (20 uur) tot zondag 19 maart (7 uur) meedraaien in het UZ Gent. Per twee mogen ze een nacht meelopen met een vaste medewerker. Dat kan een verpleegkundige zijn, maar evengoed een keukenmedewerker die de ontbijtplateaus klaarmaakt of een bewakingsagent die het ziekenhuis beveiligt.

Wie interesse heeft, mag zich met een vriend of vriendin of alleen inschrijven. “Stel jezelf voor in een video van maximaal drie minuten. Leg kort uit waarom jullie willen deelnemen en hoe jullie de nacht denken door te komen. Stuur de video voor 15 februari naar communicatie@uzgent.be. Vermeld zeker jullie naam, leeftijd, school en gsm-nummer. Het UZ Gent laat je tegen uiterlijk 1 maart weten of je geselecteerd werd.”

