UZ Gent houdt vijftig bedden leeg door personeelstekort: “Grote uitstroom, beperkte instroom”

GentDe coronapandemie weegt nog altijd op het Universitair Ziekenhuis in Gent. Daar worden momenteel vijftig bedden vrijgehouden, gewoon omdat er niet genoeg personeel voor is. Veel medewerkers zijn ziek of trekken naar een andere sector. Dringende zorg blijft wel gegarandeerd.

Het UZ Gent draait op volle toeren, maar toch staan er dus vijftig bedden leeg. “Daar zijn meerdere oorzaken voor”, zegt Lies Ketels, hoofd communicatie. “Ook in andere zorginstellingen zien we een grote uitstroom van personeel naar andere sectoren. Daarnaast is er onvoldoende instroom. En nog los daarvan zitten veel personeelsleden momenteel thuis met een corona- of griepbesmetting. Daar komt dan ook nog eens bij dat we onze medewerkers bijkomend verlof toegekend hebben om op adem te komen. Dringende zorg kunnen we garanderen — er moet niks uitgesteld worden. Maar het is zoeken om alles rond te krijgen.”

Druk op de veerkracht

Ketels hoopt dat het einde van de paasvakantie ook beterschap zal brengen, wanneer personeelsleden terugkeren uit ziekte- of gewoon verlof. Al zullen structurele problemen wel aanhouden, iets wat ze ook in andere Gentse ziekenhuizen vrezen. “De coronacijfers zijn weer stabiel, maar de aanslepende gevolgen leggen druk op ons personeel en hun veerkracht”, aldus Christine Van der Hoogerstraete, personeels- en organisatiedirecteur in het Sint-Lucas Ziekenhuis. Ook daar werd het aantal bedden tijdelijk afgebouwd in de paasvakantie, zij het in heel beperkte mate. “We hebben dat nog al eens gedaan, in de zomervakantie. Toen was er minder activiteit. Maar deze keer heeft het zeker ook met personeelsuitval te maken. Het ziektecijfer ligt hoger dan andere jaren, maar mensen zijn ook gekraakt door corona.”

Volledig scherm Een archiefbeeld, gemaakt op de covidafdeling van het UZ Gent. © Wannes Nimmegeers

In Jan Palfijn en Maria Middelares houden ze momenteel geen bedden vrij, al is de personeelsuitval ook hier voelbaar. “Het aantal opgenomen coronapatiënten is sinds tien dagen weer aan het dalen, dus op dat vlak is alles onder controle”, zegt Julie Van Damme van Jan Palfijn. “Maar het blijft moeilijk om de personeelspuzzel te leggen. Alizé Buyle van Maria Middelares, waar ook veel uitval is, besluit: “Het is niet zo dat we meer burn-outs zien. Er zijn wel meer zieken, maar meestal is dat voor korte periodes en is het minder ernstig.”