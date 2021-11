UZ Gent gaat geen bedden vrijhouden voor coronapatiënten: “Het is niet verantwoord om één bepaalde groep privilege te geven”

GENT Bijna 1.900 corona­tests per dag in Gentse ziekenhui­zen, maar: “Nog geen wachtrijen”

Nu burgers via een website zelf een PCR-test kunnen aanvragen als ze Covid-symptomen vertonen, leeft de angst dat de testcentra overspoeld zullen worden. In sommige centrumsteden is het daardoor tot een week wachten op een test. In Gent loopt het nog niet zo’n vaart, al zit het aantal tests per dag stevig in de lift: tot 1.869 per dag.

3 november