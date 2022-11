Uur file aan Dampoort, verstoord openbaar vervoer én heel wat brandjes: dit was de stakingsdag in Gent

GentGeen productie bij Coca-Cola of Volvo Cars, ellenlange files aan Dampoort en een afgesloten R4: de nationale staking bleef ook in Gent niet zonder gevolgen. Werknemers eisen meer loon, maar volgens de werkgevers is er geen ruimte. “Deze actiedag is een kaakslag”, zegt Jan Geers van VOKA.

Al acht jaar is Pascal Lecompte (63) met pensioen, maar voor de nationale stakingsactie is de oud-dokwerker uit Evergem nog eens vroeg uit de veren. Met gebalde vuist en wapperende vlag vat hij post aan het piket op de Vliegtuiglaan vlakbij de Weba. “Ik sta hier voor mijn drie zonen. De oudste is politieagent, de jongste studeert nog. De andere werkt - net als ik - in de haven. Maar zoals het er nu toegaat, zie ik hun toekomst somber in.”

“Kijk naar de indexatie”, zegt Pascal. “Die bedraagt nu ongeveer tien procent. Het systeem is gewoonweg niet eerlijk. Wie pakweg 8.000 euro in de maand verdient, ziet zijn loon stijgen met 800 euro. Maar krijg je een loontje van 1.800 dan komt er slechts 180 euro bij. En toch is de gas is voor alle twee even duur, hé. Wie rijk is, wordt rijker. Waarom komt er geen loonsverhoging bovenop de index?”

"Waarom komt er geen loonsverhoging bovenop de index?", vraagt oud-dokwerker Pascal Lecompte (63) zich af.

Welgemeende ‘fuck you’

Vooraf was afgesproken om enkel aan de Skaldenbrug, vlakbij Volvo Cars, samen te komen. Rond acht uur ‘s morgens leggen de stakers daar de R4 een tijdje lam. Met houten paletten versperren ze de weg. Maar aan de Weba, waar Pascal staat, brak een wilde staking uit. De Vliegtuiglaan is er afgezet met hekken, het verkeer wordt slechts met mondjesmaat doorgelaten.

Aan Dampoort is het bijgevolg tot wel een uur filerijden. Sommige automobilisten steken dan ook een welgemeende ‘fuck you’ op of laten ‘awoert’-geroep horen richting de dokwerkers. “Spijtig", zegt Pascal. “In mijn tijd werd er nog écht gestaakt en ging het hele land plat. Nu heeft iedereen dure leningen af te betalen. We durven het werk niet meer neer te leggen. Wij staan hier voor het hele land.”

Bij Volvo Cars en Coca-Cola is er dag lang geen productie.

Loonnormwet

Of de gevraagde loonsverhoging er effectief komt, is weinig waarschijnlijk. België kent namelijk de loonnormwet. Die bepaalt dat de lonen niet sneller mogen stijgen dan de lonen in de buurlanden. Nu de energieprijzen de lucht in schieten, vragen de bonden om die wet te herzien. Een slecht idee, vindt arbeidseconoom Stijn Baert (UGent).

“Een aanval op de loonwet is een aanval op onze jobs”, klonk het eerder. “Wanneer de loonkosten hier sneller stijgen dan in het buitenland, wordt het voor werkgevers minder interessant om te ondernemen. Wat zijn we ermee geholpen als de lonen sterker stijgen dan die in het buitenland, maar er uiteindelijk banen verloren gaan?”

“Wegen en poorten blokkeren, dat kan wat ons betreft niet door de beugel”, vult Jan Geers, van werkgeversorganisatie VOKA Oost-Vlaanderen, aan. “In Oost-Vlaanderen krijgen we steeds meer signalen van bedrijven die gedeeltelijk of volledig moeten sluiten door de hoge energieprijzen. Deze actiedag is een kaakslag.”

Ook bij Makro in Eke wordt er gestaakt. Daar hangen de jobs van zo'n 270 personeelsleden aan een zijden draadje.

270 jobs bedreigd

Waar ze de crisis al voelen, is bij Makro in Eke. De winkelketen is failliet. De job van zo’n 270 personeelsleden hangt aan een zijden draadje. Er wordt gezocht naar een overnemer, maar pas op 15 december komt er meer duidelijkheid. Die onzekerheid steekt, zegt Ria De Seranno, vakbondsafgevaardige voor het ACV.

“Makro heeft ‘de intentie’ om open te blijven tot 31 december, maar daarna is het koffiedikkijken. We leven voorlopig in onduidelijkheid, alles is voorwaardelijk. Het moraal van de medewerkers is laag. Wie blijft en wie niet? We zijn met zo’n 270 hier in Eke, over heel België werken er 2.000 mensen in alle Makro- en Metro-vestigingen. Ook vrezen we dat de lonen in gedrang komen door een tekort aan kasstroom. Dat zorgt voor extra stress."

De werknemers van Makro legden woensdag mee het werk neer. Verder reed in Gent ongeveer de helft van de trams niet uit en waren de lokketten in Gent-Sint-Pieters gesloten. Of hoe de vakbonden zich opmaken voor een hete herfst.

De stakende dokwerkers sloten de Vliegtuiglaan af met hekken. De actie was vooraf niet aangekondigd, maar brak spontaan uit.

Volledig scherm © Wannes Nimmegeers

