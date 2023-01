Urbanus en Jacques Vermeire eindigen wereldreis met comedyshow in Gent

Voor heel wat comedy-liefhebbers klinkt het als muziek in de oren: Urbanus en Jacques Vermeire slaan de handen in elkaar. Op 25 en 26 januari staan ze voor de allereerste keer samen op een podium voor een gedeelde show. Dit in het kader van een wereldreis dat het duo ondernam voor een nieuw VTM-programma van Erik Goens.

De voorbije maanden trokken de comedy-iconen de wereld rond om uit te zoeken of hun humor al dan niet universeel is. Zo vlogen ze van New York naar Kathmandu, van Benidorm naar Kaapstad en van Kinshasa naar Lapland. Eind januari eindigt hun wereldtournee in de Vooruit in Gent. Met een rugzak vol knotsgekke verhalen en anekdotes die ze graag delen met hun fans. Geheel in hun eigen gekende komische stijl.