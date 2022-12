Universiteit Gent voert onderzoek naar digitaal welzijn, door schermgebruik van 2.000 Vlamingen te volgen

Digitale media zoals smartphones en laptops hebben ons leven een stuk gemakkelijker gemaakt, maar ze zorgen ook voor nieuwe uitdagingen. Veel mensen worstelen met het ‘altijd online zijn’, en wetenschappers zijn bezorgd dat deze worsteling kan leiden tot stressklachten of vermoeidheid, wat op zijn beurt kan leiden tot burn-out en depressie. Ondanks de bezorgdheden, is het onderzoek naar digitaal welzijn beperkt, en daar wil de Universiteit Gent verandering in brengen.

Het komende jaar zullen ze het schermgebruik van 2.000 Vlamingen onderzoeken. Ze zullen registeren wanneer ze welke applicaties of programma’s gebruiken, en wanneer ze meldingen ontvangen. “We registreren niet welke inhouden je precies leest, ontvangt en verstuurt”, verduidelijkt het onderzoeksteam. “Daarbovenop vullen de deelnemers vragenlijsten in over hun stressniveau en mentale toestand.”

Op die manier wil de UGent een antwoord krijgen op de volgende vragen: Maakt schermtijd ons gelukkig of ­ongelukkig? Maakt smartphonegebruik ons leven rustiger of net drukker? Zorgt digitale technologie voor verbinding of drijft ze ons uit elkaar? Moeten we ontkoppelen van onze schermen om weer verbinding met elkaar te kunnen maken? Houden digitale media ons aan­dachtig of leiden ze ons af? Maakt het leven met digitale tech­nologie ons meer betrokken of ­individualistischer? Doorhen het jaar zal de UGent ook lezingen organiseren over digitaal welzijn in de Krook.