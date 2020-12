Ultras van KAA Gent reageren op commotie rond supportersactie: “Wanneer mag vrije meningsuiting, spot en donkere humor weer in onze stad?”

REGIO Steun de lokale handel en koop een kerstca­deau in deze 20 Oost-Vlaam­se winkels: “Koop ook eens geschenk voor jezelf, dat doen mensen veel te weinig”

16 december Het bekende gevoel slaat stilaan toe: wat moet ik mijn wederhelft, familielid of - nog moeilijker - schoonmoeder in godsnaam kopen voor kerst? Sla dit jaar voor de verandering eens die vervelende Bongobon over en koop lokaal. Wij selecteerden twintig Oost-Vlaamse winkels waardoor niemand nog een excuus heeft om niet origineel uit de hoek te komen. Iemand een bos cadeau doen of een zelfgeblazen glascreatie? Geen probleem.