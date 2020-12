Ultras KAA Gent reageren op commotie rond supportersactie: “Wanneer mag vrije meningsuiting, spot en donkere humor weer in onze stad?”

Gent Blue Bike wil aanbod blauwe deelfiet­sen verder uitbreiden in Gent

21 december Blue-mobility is vragende partij om het aanbod blauwe deelfietsen in Gent verder uit te breiden, en is hierover in overleg met schepen van mobiliteit Filip Watteeuw (Groen). Dat blijkt uit een antwoord van Vlaams minister voor Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) op een vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger en Gents raadslid Stijn De Roo (CD&V).